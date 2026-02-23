A polilaminina, que ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias, virou esperança para um paciente goiano tetraplégico. A substância está ainda em fase de pesquisa, mas apresenta indícios de possível auxílio na regeneração em casos de lesão medular aguda. Apesar da repercussão, ainda são necessários mais estudos para comprovar sua eficácia e segurança.\nO homem não faz parte do estudo clínico em andamento coordenado pela cientista Tatiana Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele teve acesso ao tratamento por meio do chamado uso compassivo, uma espécie de autorização excepcional concedida a pacientes com doenças graves para receber terapias ainda experimentais, quando não existem outras alternativas disponíveis.\nA cirurgia do paciente goiano, que tem entre 40 e 50 anos, ocorreu no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia, em 14 de janeiro. Conforme o secretário estadual de Saúde, Rasível Santos, o governo estadual apoiou a logística do procedimento com, por exemplo, a liberação do centro cirúrgico. “Também disponibilizamos acompanhamento fisioterapêutico do paciente”, frisa Santos.