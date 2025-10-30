Entre os 121 mortos registrados até a noite desta quarta-feira (29), em consequência da megaoperação conjunta das polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, há pelo menos oito pessoas de Goiás ligadas à facção criminosa Comando Vermelho (CV).\nAs autoridades de segurança de Goiás confirmaram informalmente – a confirmação oficial deverá vir da polícia do Rio de Janeiro – a identificação de cinco deles, e outros três estariam desaparecidos. Segundo o governador Ronaldo Caiado (UB), há ainda aproximadamente 47 narcotraficantes do estado de Goiás foragidos e escondidos nas comunidades, dando ordens a longa distância de cometimento de crimes em território goiano.\nA Mega Operação Contenção, que foi deflagrada na terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, já soma mais de 120 mortos e cerca de 81 presos. Dentre os óbitos estão os goianos Rafael Resende Ferreira, de 31 anos, conhecido como “Panela”, e Eder Alves de Souza, 37 anos, o “Disquete”, e Fernando Henrique dos Santos, o “Fernandinho”, 29. Os três eram considerados líderes. Além deles, há Marcos Vinícius da Silva Lima, de 27 anos, o “Rodinha”, e Adan Pablo Alves de Oliveira, 28, conhecido como “Madruga”. Estes eram considerados “soldados” da facção.