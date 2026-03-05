A Polícia Federal desarticulou, na manhã desta quinta-feira (5), uma associação criminosa suspeita de promover a imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos por meio do México. Na segunda fase da Operação Borderless foram cumpridos seis mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em Goiânia e Hidrolândia, na Região Metropolitana da capital.\nComo o nome dos suspeitos não foram divulgados, o POPULAR não pôde localizar a defesa dos envolvidos para posicionamento.\nSegundo a PF, todos os investigados foram presos durante a ação. Também foram apreendidos veículos de luxo e houve bloqueio de bens e contas bancárias vinculadas aos alvos da investigação.\nGoiana que estava desaparecida é encontrada morta em floresta do Canadá\nGoiano é preso pela imigração nos EUA quando ia buscar a filha na escola, denuncia esposa grávida