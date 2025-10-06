Bebidas destiladas tiveram sua fiscalização reforçada em Goiás desde quinta-feira (1º), quando foi deflagrada força-tarefa, a partir de Goiânia (Humberto Bispo/Ato Press/Folhapr)\nUm dos casos suspeitos de intoxicação por metanol em Goiás foi descartado. Trata-se de um homem de 25 anos, morador de Bom Jesus, a 200 quilômetros de Goiânia. Porém, outros três casos seguem em investigação. Eles foram registrados na sexta-feira (3).\nAs pessoas afetadas são moradoras de Itapaci, Padre Bernardo e Formosa, com idades entre 20 e 47 anos. Todas consumiram bebidas alcoólicas antes de apresentarem os sintomas, e duas permanecem internadas.\nInicialmente, o caso de Bom Jesus foi notificado como suspeito, mas, com a evolução do quadro, foi descartada a possibilidade de intoxicação por metanol. O paciente foi internado no Hospital Municipal de Bom Jesus sábado (4), apresentando dor abdominal, vômitos e visão turva.