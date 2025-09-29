As internações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) por influenza A e Covid-19 aumentaram em Goiás e no Distrito Federal, conforme mostra o boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (25). Esse cenário é considerado pelos pesquisadores uma segunda onda altamente atípica neste ano. A análise refere-se à semana de 14 a 20 de setembro.\nEm nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES), informou que Goiás registrou neste ano 9.295 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), sendo 1.615 por Influenza e 473 por Covid-19. De acordo a SES, foram registrados em 2025, 655 óbitos, sendo 165 por Influenza e 85 por Covid-19. (veja nota na íntegra no final da matéria).\nO boletim também revelou aumento na incidência de Srag em oito estados: Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Piauí, além do Distrito Federal.