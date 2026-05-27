Goiás teve queda de 51,5% em homicídios estimados em uma década. O número caiu de 2,9 mil registros em 2014 para 1,4 mil em 2024, o que coloca o estado como a segunda unidade da federação com a maior redução neste tipo de morte, ficando atrás apenas do Distrito Federal (-62,1%). No Brasil, a redução foi de 22,6%.\nApesar da queda nos homicídios, os dados do Atlas da Violência 2026, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), também apontam crescimento dos homicídios ocultos em Goiás, que aumentaram 66,7% no período.\nOs homicídios estimados são fruto de um cálculo baseado nos homicídios registrados, que são aqueles oficialmente contabilizados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, a fim de mensurar a violência letal intencional. Em contraste, as chamadas Mortes Violentas por Causa Indeterminada (MVCI) ocorrem quando o poder público não consegue identificar se o óbito foi resultado de homicídio, suicídio ou acidente.