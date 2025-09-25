Goiás subiu da 8ª para a 7ª posição entre os estados brasileiros na produção de suínos após ultrapassar São Paulo, segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O efetivo suíno no Estado teve uma leve alta de 0,85%, passando de 1.542.237 milhão de cabeças, em 2023, para 1.555.453 no ano passado. São Paulo, por sua vez, perdeu 6,9% do rebanho de um ano para outro, saindo de 1.591.238 milhão de cabeças para 1.480.785 milhão.\nO ranking é encabeçado pelos estados do Sul do Brasil. Santa Catarina segue na liderança, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul. Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão em 4º, 5º e 6º lugares, respectivamente. Logo depois vem Goiás, São Paulo, Ceará e Bahia, que fecha o Top 10 (veja número no final do texto).