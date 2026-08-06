Serão atingidos os municípios das regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do estado (Tânia Rego / Agência Brasil)\nGoiás entra em alerta para vendaval a partir de quinta-feira (6) até sábado (8), conforme aviso de perigo potencial emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta prevê ventos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h que devem atingir 54 municípios das regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do estado (veja a lista ao final).\nAo DAQUI, a coordenadora Inmet em Goiás, Elizabete Alves Ferreira, afirmou que as rajadas de vento estão ligadas diretamente a uma frente fria que avança sobre o país, e relacionadas indiretamente ao fenômeno denominado de ciclone bomba, que deve atingir o sul brasileiro.\nTem a ver com a frente fria que o ciclone também está associado a ela. A frente fria vem trazer essa condição de vendaval por conta do contraste térmico entre essa massa de ar seco quente que está predominando sobre a região de Goiás e a região mais central do Brasil, e a massa de ar mais úmida e fria, que é proveniente dessa frente fria. Então esse contraste térmico vem trazer essas condições de rajada de vento”, explicou.