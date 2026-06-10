Goiás suspendeu temporariamente a aplicação da vacina contra a dengue do Instituto Butantan após o Ministério da Saúde orientar para a paralisação em todo o País, na segunda-feira (8). Até ontem, o Estado aplicou 10,6 mil doses em profissionais da atenção primária à saúde.\nO governo federal paralisou a vacinação com a Butantan-DV após o registro de 42 casos com sinais de alerta identificados pelo sistema de farmacovigilância, que seguem em investigação. Em Goiás, há um caso sob análise: um homem de 58 anos, vacinado em março, do interior. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), ele está em casa e passa bem.\nA paralisação temporária do uso do imunizante foi adotada por precaução e a partir de consenso entre o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi anunciada na segunda-feira (8). Ela ocorreu após os registros de casos sinais de alerta, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos.