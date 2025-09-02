De janeiro a julho de 2025, foram registrados 7.640 acidentes em Goiás envolvendo animais peçonhentos. O médico do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás, Rogério de Paula, explica que o tempo seco e o aumento das queimadas fazem com que esses animais se aproximem das residências, em especial os escorpiões.\nO especialista orienta que, para evitar acidentes, é necessário não acumular objetos como restos de construção, telhas e tijolos, que servem de abrigo. Em caso de picada, a recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação, já que o uso da soroterapia depende da gravidade dos sintomas.\nRogério de Paula alerta ainda que não é recomendado tentar capturar o animal ou realizar socorro local, pois essas práticas aumentam o risco de novos acidentes.\nSuperbactéria é encontrada no Rio Meia Ponte por pesquisadores da UEG