Entre 2023 e 2025, as notas de Goiás no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) apresentaram crescimento no ensino fundamental, quando consideradas as redes pública e privada. Nos anos iniciais, saiu de 6,3, em 2023, para 6,5, em 2025. Nos finais, saiu de 5,5 para 5,7. O desempenho do ensino médio ficou estagnado em 4,8. Tanto nos anos iniciais e finais do ensino fundamental quanto no ensino médio, as notas ficaram acima da média nacional.\nO desempenho foi superior à média brasileira, situação que também se repetiu na rede pública, responsável pela maioria dos estudantes. Na rede estadual, a nota do ensino médio passou de 4,8 para 4,9; nos anos iniciais do ensino fundamental, de 6,1 para 6,4; nos anos finais, de 5,4 para 5,6.\nDiretora pedagógica da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), Alessandra Oliveira de Almeida destaca o bom desempenho das escolas estaduais no total de instituições brasileiras. Segundo ela, isso demonstra que os bons resultados se tratam de pontos isolados, mas de uma realidade distribuída por toda a rede.