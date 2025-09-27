Goiás não deverá ter chuvas neste final de semana e as temperaturas podem chegar até 38°C em algumas regiões do estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que no decorrer da semana, o calor predomine em Goiás sem previsão de chuvas significativas até pelo menos o dia 13 de outubro.\nA meteorologista do Inmet, Elizabete Alves, explica que o tempo firme deve marcar os próximos dias.\nO final de semana já vem aí com abertura de sol, predominando o tempo seco, com elevação das temperaturas e queda da umidade relativa do ar. Será um final de semana mais quente em relação ao início da semana”, afirmou.\nRio Meia Ponte chega ao nível crítico 2\nChuva chega em Goiânia e no interior, mas calor continua\nTrês cidades goianas registram mais de 40°C\nSegundo Elizabete, a possibilidade de chuva é muito pequena para os dias que se seguem. Caso ocorra, deve se concentrar em pontos isolados, principalmente no sul do estado.