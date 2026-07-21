Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgados ontem, mostram que Goiás perdeu 46.566 eleitores desde as eleições municipais de 2024. Para o pleito de outubro, o estado tem pouco mais de 5 milhões de pessoas aptas a votar, uma redução de 0,9%.\nDesse total, 4,4 milhões estão sujeitos ao voto obrigatório. Já 605 mil compõem o grupo que tem o voto facultativo, como pessoas com mais de 70 anos ou com 16 e 17 anos. Nesta faixa etária, inclusive, houve diminuição de 9% no número de inscritos na Justiça Federal, em comparação com 2024.\nO perfil do eleitor goiano, conforme o TSE, é composto majoritariamente por mulheres, cidadãos com o ensino médio completo, pardos e faixa etária de 40 a 44 anos. Tais características sofreram poucas alterações desde as últimas eleições.\nLula mantém vantagem com 41% no 1º turno contra 31% de Flávio, aponta Datafolha