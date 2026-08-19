Goiás pode registrar ondas de calor com temperaturas de até 44°C e um prolongamento no período de estiagem nos próximos meses, sob a influência do fenômeno climático El Niño. Ao POPULAR, André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) explicou que os episódios de calor extremo devem se intensificar a partir de setembro, elevando o alerta para queimadas, redução de reservatórios e riscos à saúde da população.\nA onda de calor se caracteriza por um período de pelo menos cinco dias consecutivos com temperaturas cinco graus acima da média histórica. Por enquanto, temos observado uma elevação gradual, mas ainda não atingimos essa fase mais severa. A expectativa é que essas ondas de calor fiquem mais evidentes a partir de setembro", explica Amorim.\nPara esta quarta-feira (19), a previsão é de predomínio de sol em todas as regiões do Estado, com rápida elevação das temperaturas ao longo do dia e máximas que podem chegar a 37°C em Aragarças e Porangatu. Goiânia pode atingir 35°C.