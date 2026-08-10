Após um período prolongado de estiagem, Goiás pode voltar a registrar pancadas de chuva na última semana de agosto. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas devem ocorrer de forma pontual e isolada, mas já serão suficientes para trazer um alívio à baixa umidade relativa do ar no estado.\nAo DAQUI, Elizabete Alves, coordenadora do Inmet, explicou que a precipitação deve ocorrer no encerramento do mês de agosto.\nEm termos de previsão, a chuva está prevista mais para o final do mês. São aquelas primeiras chuvas que não ocorrem de forma espacializada, é uma chuva mais pontual, aqui e ali, mas que já traz um alívio para a umidade relativa do ar", explicou a coordenadora.\nGoiás entra em alerta para vendaval; veja cidades afetadas\nCidade mais seca do Brasil: Goiânia registra umidade crítica e acende alerta