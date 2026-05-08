A chegada de uma massa de ar polar deve derrubar as temperaturas para até 7°C na região sudoeste de Goiás e, em Goiânia, para 15°C. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), uma frente fria tem avançado pelo sul do país em direção ao centro-oeste. Ao POPULAR, o gerente do Cimehgo, André Amorim, pontua que a expectativa é que o frio se intensifique no domingo (10).\nNós já saímos hoje com Jataí registrando 16°C, e a mínima pode chegar a 7°C ou 8°C. Haverá variação de temperatura, principalmente nos municípios da região Sudoeste. Na capital, a previsão indica mínimas entre 15°C e 16°C. É um recuo leve nas temperaturas, mas que ainda caracteriza um período de frio,” apontou Amorim.\nNesta sexta-feira (8), no entanto, o estado ainda permanece sob influência da massa de ar seco. A previsão é de sol predominante, céu aberto e baixa probabilidade de chuva em praticamente todas as regiões. Porém, isso pode mudar, conforme Amorim.