Chuva na Avenida T-9, em Goiânia (Wildes Barbosa/O Popular)\nGoiás pode ter tempestades com rajadas de vento de mais de 50 km/h neste sábado (10). O alerta do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) vale para 39 municípios, o que inclui Abadiânia, Crixás, Jataí, Quirinópolis e São Simão, entre outros (veja a lista completa ao final do texto). Segundo o gerente do órgão, André Amorim, caso ocorram, as pancadas de chuva serão isoladas e devem vir no período da tarde.\nAo mesmo tempo, a tendência para este final de semana e os próximos dias é de um tempo mais firme. Conforme Amorim, isso se deve ao fato de o corredor de umidade do Atlântico Sul estar perdendo força.\nA semana toda foi tomada de chuvas, chuvas mais generalizadas. Para o final de semana, a tendência é de um tempo mais estável. Então, nós teremos elevação nas temperaturas, a umidade cai um pouco”, explicou o especialista.