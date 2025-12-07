Cimehgo prevê chuvas para todo o estado durante o mês de dezembro (O Popular)\nAs chuvas intensas que atingiram boa parte do estado nos últimos dias, devem continuar em Goiás, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) atuou gerando instabilidade e chuva. Mesmo perdendo força, a combinação de calor e umidade continuará a causar chuvas e tempestades em todo o estado na próxima semana.\nAo POPULAR, o Cimehgo informou que a previsão de um ciclone e uma frente fria no Sul do país podem causar rajadas de vento em Goiás, especialmente nas regiões sul e sudeste goiano (de terça para quarta-feira). Segundo o Centro, há um alerta para rajadas de vento acima de 60 km/h, raios e chuvas que podem ultrapassar 50 milímetros (mm) por dia, durante a semana.