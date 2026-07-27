Goiás registrou 59 casos de feminicídio em 2025, o que dá uma morte de mulher a cada 6,2 dias. O número representa aumento de 5,4% em relação aos 56 registros de 2024 e crescimento de 9,3% na comparação com os 54 feminicídios contabilizados em 2021, cinco anos antes. As tentativas de feminicídio também cresceram: passaram de 188 casos em 2024 para 214 em 2025, alta de 13,8%. No ano passado, Goiás registrou praticamente uma tentativa de feminicídio a cada 1,7 dia. Na comparação com 2021, quando foram contabilizadas 144 tentativas, o aumento foi de 48,6%.\nOs dados são do Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2026, divulgado na quinta-feira (23). No mesmo dia, um levantamento do Monitor Nacional da Violência contra a Mulher, elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e pelo Ministério das Mulheres (MMulheres), com base nas informações do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp VDE), mostrou que a tendência em 2026 é de agravamento do cenário de feminicídio em Goiás. Segundo as informações, na comparação entre o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período de 2026, os casos de feminicídio no Estado passaram de 22 para 47, um aumento de 113,6%. Na contratação, o Brasil teve uma redução de 2,5% nos registros no mesmo período.