Baseado em monitoramentos que indicam uma probabilidade de 81% para a ocorrência de um fenômeno El Niño de forte intensidade, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) elaborou um planejamento para o período de estiagem deste ano.\nOs sistemas de medição hidrológica e meteorológica do Estado apontam que a temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial poderá registrar uma elevação de 2,2°C, atingindo um patamar tecnicamente classificado como Super El Niño por superar o limite de 2,0°C de anomalia térmica.\nTitular da Semad, Andréia Vulcanis explicou que o monitoramento constante é o que permite a antecipação de crises. Na apresentação, ela afirma que “Goiás se prepara para esse período de secas de uma forma muito profissional” e que a expectativa de alta temperatura nas águas é o que faz com que a pasta “corra para poder fazer um planejamento adequado para enfrentar essa situação”. Ela ressalta que a Semad está consumindo os dados dos órgãos oficiais e trabalhando com as possibilidades. “É um trabalho de precaução e preparação. Estamos com tempo suficiente para nos preparar, caso ocorra o fenômeno”, afirma.