Segundo o Cimehgo, a capital pode registrar pancadas de chuva isoladas, mas com força suficiente para causar alagamentos em pontos críticos e regiões próximas a córregos. (Wildes Barbosa/O Popular)\nO período de instabilidade climática em Goiás ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (17). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve o estado sob alerta amarelo, sinalizando risco de temporais. A previsão indica chuvas entre 30 e 60 mm/h (ou até 100 mm/dia), acompanhadas de ventos intensos, que podem variar de 60 a 100 km/h.\nEm Goiânia, o cenário não é diferente. A combinação de calor e alta umidade favorece a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a capital pode registrar pancadas de chuva isoladas, mas com força suficiente para causar alagamentos em pontos críticos e regiões próximas a córregos.