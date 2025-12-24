Homem se hidratando em um dia de calor intenso (Wesley Costa/O Popular)\nA onda de calor que atua em algumas regiões do Centro-Sul do Brasil não deve atingir Goiás. Mesmo assim, por conta de um bloqueio atmosférico, o estado terá temperaturas um pouco altas neste Natal e nos próximos dias. Os detalhes foram passados ao POPULAR pelo gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim.\nSegundo a previsão do órgão, nesta quinta-feira (25), em Goiás, haverá predomínio de sol com possibilidade de chuvas isoladas. As regiões norte e oeste podem chegar a 35°C; as regiões sudoeste, central e sul, a 34°C; já a região leste, a 33°C. A situação será parecida na capital.\nEm Goiânia, a temperatura máxima nesta quinta-feira pode atingir 33°C. Enquanto isso, a umidade do ar deve variar entre 45% e 90%.