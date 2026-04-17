O avanço de casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) em Goiás fez o estado entrar em situação de emergência. Ontem, a lista de espera por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede estadual chegou a 38 pessoas com indicações de terapia intensiva para Srag, divididos entre casos pediátricos, neonatal e adultos. A alta no número de doentes e a cobertura vacinal de apenas 16% pressionam a rede pública, que já opera com ocupação máxima nas unidades infantis.\nDe acordo com o secretário de Estado da Saúde, Rasível dos Santos, a maior pressão por internações de alta complexidade está concentrada no público infantil. Dos 38 pacientes que aguardavam vaga em UTI nesta quinta-feira (16), 26 eram crianças e um era recém-nascido (neonatal), enquanto 11 eram adultos.\nNas últimas 24 horas, o estado registrou 112 pedidos de internação relacionados à síndrome, somando leitos de enfermaria e terapia intensiva.