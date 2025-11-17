Por muito tempo, existiu a ideia de que Goiás não tem favelas. Mas os dados mais recentes do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o estado tem, sim, comunidades classificadas como favelas ou ocupações urbanas, embora o número proporcional de moradores nessas áreas seja o 2º menor do Brasil.\nDe acordo com o levantamento, Goiás possui 152 favelas ou comunidades urbanas, onde vivem cerca de 94,5 mil pessoas. Desse total, Goiânia concentra 55 dessas áreas, o equivalente a 36,2% de todas as favelas do estado.\nO superintendente do IBGE em Goiás, Edson Vieira, explica que o levantamento é essencial para jogar luz sobre problemas sociais que muitas vezes ficam invisíveis. Segundo ele, as favelas são caracterizadas pela insegurança jurídica da posse e pela falta ou precariedade de serviços públicos básicos, como iluminação, abastecimento de água, esgoto e coleta de lixo. “Quando essas condições se somam, o IBGE classifica a área como favela ou comunidade urbana”, detalhou.