Goiás tem o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES). A divulgação foi feita na tarde desta sexta-feira (3). A paciente é uma mulher de 25 anos que mora em Itapaci, mas que ingeriu a bebida em uma cachoeira em Guarinos, na Região Central do estado. Ela está internada na UTI do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu.\nSegundo o secretário de Saúde de Goiás, Rasível dos Reis, ela estava acompanhada com o pai e o irmão quando fez a ingestão. Contudo, depois continuou bebendo sozinha em casa. Os familiares passam bem.\nConforme o titular da pasta, a paciente está com insuficiência renal aguda grave, necessitando, inclusive, de hemodiálise (veja o vídeo abaixo).\n- primeiro_caso_metanol_goiá (1.3320079)\nO caso, notificado nesta sexta-feira (3), segue classificado como suspeito e está em investigação, pois ainda estão sendo realizados exames para confirmar ou descartar a hipótese de contaminação por metanol.