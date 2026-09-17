Equipamentos de fiscalização do tipo radar para medir a velocidade média dos veículos, sem a necessidade de multar, serão instalados no trecho urbano de Anápolis na BR-414, entre o trevo com a BR-153 e o Jardim Promissão. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a execução do Projeto-Piloto de Controle de Velocidade Média em uma extensão de 5,46 quilômetros, situada entre o quilômetro 434+640 e o quilômetro 440+100, da rodovia.\nA implementação do projeto na BR-414 não resulta na lavratura de autos de infração, cobrança de multas ou registro de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos motoristas. A ANTT fixou que os testes têm natureza estritamente técnica, educativa e experimental, sendo vedada a aplicação de penalidades fundamentada unicamente na velocidade média apurada no trecho. Porém, os limites regulamentados para a rodovia e os métodos convencionais de fiscalização (com a medição no ponto fixo) permanecem em vigor durante todo o período experimental.