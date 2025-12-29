A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) iniciou um projeto de construção de passarelas em rodovias estaduais que cortam a Grande Goiânia. Cinco começaram a ser construídas ao longo da GO-070 entre Goiânia e Goianira. O programa também conta com 10 novas estruturas de pedestres e a reforma de outras 11. Além de Goiânia e Goianira, as obras serão em Trindade e Bela Vista.\nAs passarelas estão sendo construídas próximo ao Hospital Geral de Urgências Otávio Lage (Hugol), no Jardim Primavera, no setor Triunfo e na Escola Walter Bernardino, ambas em Goianira, e na Vila Mutirão próximo ao Posto Comando de Policiamento Rodoviário, em Goiânia. As obras de implantação da estrutura na Vila Mutirão já estão em execução. Na GO-070 serão reformadas outras duas passarelas: Parque dos Girassóis, Goianira e Mirante, na cidade de Goiás.