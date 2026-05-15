Goinfra aponta que um novo processo licitatório deve ser publicado para "adequações" na obra do novo eixo viário de Aparecida de Goiânia (Comunicação/Goinfra)\nAnunciado em março do ano passado e com licitação publicada no fim de 2025, o novo eixo viário de Aparecida de Goiânia, que deve ligar o Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot) à GO-020, ainda não saiu do papel e segue sendo aguardado por trabalhadores da região. Na última terça-feira (12), em meio à celebração dos 104 anos de Aparecida de Goiânia, o governador Daniel Vilela (MDB) anunciou novamente a intervenção.\nA obra prevê a duplicação da Avenida Copacabana, a pavimentação asfáltica de um trecho de estrada de terra, além da construção de uma nova ponte de 30 metros sobre o Córrego Santo Antônio, em um trajeto até a chegada ao setor Vale das Pombas, que dá acesso a Senador Canedo e Bela Vista de Goiás.