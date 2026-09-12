Golpistas usam dados pessoais para extorquir dinheiro (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nCriminosos usam informações pessoais das vítimas para tornar golpes por telefone mais convincentes e conseguir dinheiro. No Tocantins, há relatos de pessoas abordadas por supostos integrantes de facções criminosas e representantes de instituições financeiras. Em um dos casos, um arquiteto transferiu R$ 2,5 mil após receber ameaças de morte contra familiares.\nVeja no Bom Dia Tocantins: Golpistas usam informações pessoais para ganhar confiança das vítimas\nEm entrevista à TV Anhanguera, o especialista Evaldo Reis Júnior, contou que além dos recursos tecnológicos usados para falsificar situações, os criminosos recorrem à chamada engenharia social. A estratégia consiste em manipular a vítima, explorar emoções e conquistar confiança para facilitar a aplicação do golpe.