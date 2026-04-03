Além do formato ovo, as apostas seguem em diferentes formas, como a do coelhinho (Estúdio Alcaparras/Divulgação)\nO chocolate da Páscoa deste ano anda passeando por paisagens pouco óbvias. Em vez de se limitar às prateleiras tradicionais de supermercados, ele tem buscado inspiração no Cerrado, nas sobremesas regionais e até em clássicos da cozinha goiana. Entre texturas crocantes, frutas nativas e misturas improváveis, confeiteiras artesanais apostam na criatividade para transformar ovos de chocolate em pequenas experiências gastronômicas.\nEntre essas explorações está o trabalho da chef Ariana Ribeiro, da C’alma Chocolate (@c.alma.chocolate), que tem levado sabores típicos de Goiás para dentro das barras e ovos artesanais. Para a profissional, o chocolate pode ser também uma forma de contar histórias do território. “Sempre tive orgulho das minhas raízes e da vontade de valorizar ingredientes locais e sabores do nosso cerrado”, afirma.