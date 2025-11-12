A Polícia Federal cumpre 24 mandados de busca e apreensão em Palmas e Santa Tereza do Tocantins (Polícia Federal/ Divulgação)\nA Polícia Federal cumpre 24 mandados de busca e apreensão em Palmas e Santa Tereza do Tocantins na manhã desta quarta-feira (12). As ordens foram emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A TV Anhanguera apurou que o governador afastado Wanderlei Barbosa (Republicano) está entre os alvos.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Wanderlei Barbosa é alvo de mandado em operação da PF\nA ação, chamada de Operação Nêmesis, apura a possível prática de embaraço a investigação da Operação Fames-19, que investiga desvio de recursos públicos da Covid-19 e emendas parlamentares utilizadas para compra de cestas básicas durante a pandemia.\nA assessoria do governador Wanderlei Barbosa informou que durante as buscas foram levados celulares e, por enquanto, não vai se manifestar.