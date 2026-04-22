O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), publicou um vídeo nas redes sociais, no final da noite desta terça-feira (21), para comentar as promoções recentes na Polícia Militar (PM), oficializadas após alteração na legislação por medida provisória. Na gravação, ele afirma que os atos seguem a legalidade e reforça que as promoções ocorrem tradicionalmente em 21 de abril, data em homenagem a Tiradentes, patrono das polícias no Brasil.\nSegundo o governador, as mudanças garantem segurança jurídica às nomeações e respeitam critérios previstos em lei. Ele também parabeniza os militares pela data, destacando o papel da corporação na segurança pública do estado.\nO dia 21 de abril, no entanto, também marca o Dia da Polícia Civil, instituição que igualmente integra o sistema de segurança pública. No vídeo, o chefe do Executivo direciona a mensagem aos integrantes da Polícia Militar.