O Governo de Goiás abriu inscrições para o concurso público de auditor fiscal da Receita Estadual com 75 vagas e salário inicial de R$ 28.563,30. As provas serão aplicadas em Goiânia. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 9 de fevereiro e 12 de março. O valor da taxa de inscrição é de R$ 250. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas.\nO processo seletivo será composto por prova objetiva e avaliação de títulos. A primeira fase, com questões objetivas, está prevista para o dia 17 de maio, em dois períodos. No período da manhã, será aplicada a prova objetiva de conhecimentos básicos com 80 questões e, à tarde, a prova objetiva de conhecimentos específicos com 80 questões.\nOs candidatos aprovados na prova objetiva serão convocados para a avaliação de títulos, de caráter classificatório. O resultado do concurso está previsto para 14 de outubro.