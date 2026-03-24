Ainda não foi divulgado pelo Governo de Goiás como e quando será feita a manutenção na pista do Autódromo Ayrton Senna, que recebeu no fim de semana, entre os dias 20 a 22 de março, a 2ª etapa da MotoGP. A reportagem apurou que nesta segunda-feira (23) houve uma reunião no local entre secretarias do Estado e a organização do evento para alinhar os próximos passos em relação aos problemas encontrados na pista.\nDuas questões são as mais preocupantes e foram debatidas: o buraco que se abriu no início da reta principal, no sábado (21), que atrasou as atividades do dia; e os buracos com pedaços de asfaltos soltos que causaram alteração no número de voltas da corrida principal no domingo (22) - de 31 para 23 voltas - e em reclamações de quase todos os pilotos que disputaram a prova.\nNessa reunião, com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, Goinfra e Brasil Motorsport, ficou definido que nos próximos dias serão feitos ajustes na pista por causa de outros eventos que vão ser realizados no autódromo a partir de abril. Os detalhes de como será essa manutenção ainda não foi divulgada oficialmente pelo governo.