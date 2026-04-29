O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) negou recurso da Meta e manteve a recomendação para WhatsApp e Messenger como não recomendados para menores de 14 anos.\nA decisão saiu na segunda-feira (27) em despacho publicado no Diário Oficial da União. Segundo o documento, o recurso da Meta "não trouxe elementos suficientes" para a alteração da recomendação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.\nNa prática, a classificação segue a mesma feita em 2025. Na ocasião, o governo revisou a recomendação de idade para várias plataformas. Messenger e WhatsApp foram de 12 para 14 anos como idade mínima.\nOperação prende suspeito por armazenar centenas de arquivos de abuso sexual infantil em Palmas\nConselho Tutelar apura frequência escolar das filhas de Virgínia e Zé Felipe\nLíder de jovens é preso suspeito de crimes sexuais contra adolescentes e armazenamento de pornografia infantojuvenil