Os apartamentos do programa Pró-Moradia serão sorteados nesta quarta-feira (27), em Palmas. Ao todo, vão ser disponibilizadas 272 unidades habitacionais localizadas na Arso 92, para as famílias habilitadas no processo.\nO evento deve acontecer a partir das 9h, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), na região sul da capital. Segundo o cronograma da obra, as unidades serão distribuídas em três etapas:\n1ª etapa: 96 apartamentos\n2ª etapa: 96 apartamentos\n3ª etapa: 80 apartamentos\nSeleção e critérios\nA lista dos candidatos habilitados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 21 de maio de 2026, conforme a Portaria Secihd nº 45/2026. A seleção foi realizada por meio do Sistema de Gestão Habitacional do Estado, que cruza dados históricos e documentais para garantir transparência ao processo.