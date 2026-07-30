O governo de Daniel Vilela (MDB) é aprovado por 64%. É o que mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (30). O levantamento aponta ainda que 12% desaprovam a gestão e 24% não souberam ou não responderam.\nDe acordo com a pesquisa, 53% afirmam que o governo do emedebista é positivo. Para 28%, é regular. Outros 4% classificaram a gestão como negativa. Neste caso, aqueles que não souberam ou não responderam são 15%.\nDaniel tomou posse como governador de Goiás no dia 31 de março, após Ronaldo Caiado (PSD) renunciar ao cargo para disputar a eleição para presidente da República. O levantamento mostra que a aprovação do governo de Caiado é de 87%.\nMetodologia\nA Genial/Quaest fez 1.104 entrevistas entre 24 e 28 julho com eleitores de Goiás. A coleta foi domiciliar, realizada face a face por meio de questionários estruturados. A margem de erro estimada é de 3 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada com os números BR-08063/2026 e GO-01701/2026, no dia 24 de julho.