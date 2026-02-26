O Governo de Tocantins disponibilizou 45 mil vagas em cursos para servidores e estagiários com 240 capacitações por meio da Escola de Governo (Egov). Entre as capacitações oferecidas estão Gestão de Serviços Públicos, Introdução à Inteligência Artificial e suas Aplicações, Power BI, entre outros.\nO anúncio das vagas foi feito na quarta-feira (25). Os cursos de capacitação são dedicados para todos os servidores e estagiários do governo do estado, e são divididos em oito eixos:\nGovernança e Transformação Digital;\nGestão e Desenvolvimento de Pessoas;\nGestão Pública e Inovação;\nEducação e Docência;\nIntegridade Pública e Direitos Humanos;\nOrçamento, Finanças e Logística de Compras Públicas;\nTransparência, Controle e Participação;\nBem-Estar no Setor Público.\nGrande parte das modalidades ofertadas acontecem por meio do ensino a distância (EAD), com 80% dos cursos disponíveis online pela Plataforma de Cursos Egov.