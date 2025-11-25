O Governo do Tocantins determinou a cobrança de valores pagos indevidamente a segurados do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igeprev). Ao todo, os repasses irregulares somam R$ 1.415.478,03.\nSegundo o Igeprev, 426 processos foram abertos para apurar pagamentos duplicados ou retroativos gerados pelo antigo sistema, que operava de forma manual. A presidente do instituto, Bárbara Mendes, informou que todos os segurados envolvidos já foram notificados a devolver os valores recebidos indevidamente.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Governo do Tocantins apresenta relatório de ações do Igeprev\n"O sistema da folha funcionava de forma manual e gerava pagamentos duplicados e retroativos muito acima do devido. Parametrizamos o sistema para automatizar tudo, fizemos mudanças na equipe, abrimos sindicâncias e instauramos 426 processos para recuperar valores pagos indevidamente. Primeiro estancamos o problema; agora estamos corrigindo e cobrando o que foi pago a mais”, explicou.