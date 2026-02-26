O governo federal estuda pagar o 13º para aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nos meses de abril e maio de 2026, a exemplo do que vem sendo feito nos últimos anos. A primeira parcela está prevista para ser depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, e a segunda deve ser paga entre 25 de maio e 8 de junho.\nA antecipação depende de decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A medida deve beneficiar cerca de 35 milhões de segurados, injetando quase R$ 80 bilhões na economia.\nINSS cria fila nacional, mas doentes graves seguem sem atendimento prioritário\nVeja quem consegue a revisão da aposentadoria do INSS em 2026\nOs depósitos ocorrem conforme o calendário anual do INSS, no mesmo dia do pagamento do benefício. Recebe primeiro quem tem benefício no valor de um salário mínimo. Depois, é paga a bonificação natalina a quem ganha mais que o piso até o teto do INSS.