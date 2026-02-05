Trabalhadores já podem consultar, a partir desta quinta-feira (5), se têm direito ao abono salarial de 2026, referente ao ano-base 2024. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), cerca de 25,4 milhões de pessoas poderão receber o benefício, que soma R$ 32,3 bilhões em pagamentos ao longo do calendário.\nA consulta pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br. Na plataforma, o trabalhador consegue verificar se tem direito ao benefício, o valor a receber, o banco responsável pelo pagamento e a data prevista para o depósito.\nO primeiro lote do abono será liberado no dia 16 de fevereiro, com pagamento de R$ 2,5 bilhões. Nessa etapa, serão contemplados trabalhadores nascidos em janeiro. Entre os beneficiados, 1,8 milhão são da iniciativa privada, com pagamento do PIS feito pela Caixa Econômica Federal, e 217,2 mil são servidores públicos, vinculados ao Pasep, com crédito pelo Banco do Brasil.