A ministra do Planejamento e Orçamento, Simonet Tebet, assinou na noite desta terça-feira (20) uma portaria que libera R$ 977 milhões para recompor o orçamento perdido pelas universidades e institutos federais durante a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) no Congresso.\nDo montante anunciado, R$ 332 milhões irão para o custeio das unidades de ensino superior, e R$ 156 milhões para a rede federal de educação profissional. Outros R$ 230 milhões serão destinados à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para a concessão de bolsas a pesquisadores.\nDurante a tramitação da LOA de 2026, a verba para manutenção das universidades e institutos havia sido reduzida em R$ 488 milhões pelo Legislativo. Eram previstos R$ 6,89 bilhões. Ficaram R$ 6,43 bilhões.\nSegundo os reitores, o corte afetaria o funcionamento diário, insumos para pesquisa e extensão e bolsas de permanência estudantil -nessa ação, a diminuição foi de aproximadamente R$ 100 milhões.