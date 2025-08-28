A decisão da Prefeitura de Goiânia de implantar grama sintética em carteiros centrais de duas avenidas repercutiu nacionalmente. Técnicos e entusiastas das áreas ambiental e de urbanismo se colocaram contra a ação, que é inédita em todo o Brasil e não há informação sobre uso do objeto em espaço público em outras cidades do mundo.\nO botânico e paisagista Ricardo Cardim, mestre pela Universidade de São Paulo (USP), que se tornou referência na área de arquitetura paisagística, produziu um vídeo em suas redes sociais, para mais de 164 mil seguidores, contestando o uso da grama artificial nas cidades, lembrando da importância da vegetação natural e os problemas que causam o objeto. “A única semelhança entre elas é o nome grama, porque isso daqui é um tapete de plástico feito de petróleo”, disse ao mostrar a grama sintética. “É totalmente errado usar grama artificial nas cidades. Por favor, estudem”, reforçou Cardim.