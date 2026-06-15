-VÍDEO (1.3422004)\nMoradores de Goiânia e da Região Metropolitana foram surpreendidos por uma forte mudança no tempo na noite deste domingo (14). Além da chuva intensa, houve registros de rajadas de vento, muitos raios e até queda de granizo em alguns pontos da capital e cidades vizinhas. Diante das condições climáticas, a Defesa Civil emitiu dois alertas para a população, chamando atenção para o risco de alagamentos e enxurradas.\nEm Goiânia, moradores relataram chuva forte em bairros como o Setor Oeste. Já no Residencial Barravento, houve registro de granizo. Em Aparecida de Goiânia, a chuva foi rápida, mas acompanhada por grande quantidade de relâmpagos e trovões, segundo relatos de moradores.\nSegundo a prefeitura, equipes do Gabinete de Crise Climática foram mobilizadas e realizam monitoramento preventivo em diferentes regiões da cidade. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre feridos ou danos causados pela tempestade.