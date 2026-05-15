-DAQUI_OP_ORDEMEXPRESSA_150526 (1.3410275)\nQuatro pessoas foram presas nesta quinta-feira (14) suspeitas de decapitar uma mulher, carbonizar parcialmente o corpo dela e esconder o corpo em uma região de mata, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), o crime teria sido ordenado por um traficante, de uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas, que suspeitava que a vítima colaborava com policiais (veja as imagens das prisões acima).\nPor não terem os nomes divulgados, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para que pudessem se posicionar.\nAo todo, foram cumpridos na Operação Ordem Expressa quatro mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão contra investigados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver ocorrido em 13 de março de 2025.\nO delegado Danilo Wendel, responsável pela operação, afirmou que a brutalidade da execução chamou a atenção até mesmo dos policiais envolvidos no caso. Segundo a investigação, os suspeitos mantiveram a vítima sob tortura por quase dois dias dentro de uma residência. Depois da morte, o corpo foi levado para uma região de mata, onde foi parcialmente carbonizado na tentativa de ocultar o crime.