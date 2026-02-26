A Polícia Civil de Goiás, em uma ação conjunta com a Polícia Civil do Distrito Federal, desarticulou uma organização criminosa especializada em criar perfis falsos de deputados e ex-deputados residentes em Brasília para aplicar golpes financeiros. A investigação apreendeu celulares e outros materiais para a perícia.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, a reportagem não localizou a defesa deles até a última atualização deste texto.\nSegundo a polícia, o grupo operava um esquema sofisticado de fraude eletrônica e lavagem de capitais. Os criminosos utilizavam informações públicas e fotografias de parlamentares para criar contas de e-mail, perfis em redes sociais e números em aplicativos de mensagens com alta aparência de veracidade.\nPolícia mira quadrilha que aplicou golpe do bilhete premiado e causou prejuízo de R$ 1 milhão em Goiás