Uma operação da Polícia Civil (PC) prendeu nesta terça-feira (29) um grupo suspeito de movimentar R$ 11 milhões e usar empresas de fachada para lavar dinheiro do tráfico de drogas na Região Metropolitana de Goiânia. Imagens mostram o local onde deveria funcionar uma construtora que, conforme as investigações, movimentou o valor milionário em apenas seis meses, além das drogas apreendidas em outras fases da investigação (veja acima).\nEm razão dos nomes não terem sido divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para que pudessem se posicionar.\nA operação Demolição foi cumprida pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), em Goiânia e Hidrolândia, com objetivo de efetuar sete mandados de prisão expedidos pela Justiça, além de quatro mandados de busca e apreensão.