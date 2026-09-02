Após concluir um treinamento, o Grupo de Ações e Respostas Rápidas (Garra) da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) deve retornar às ruas da capital ainda neste ano. O grupamento especializado, que chegou a atuar 24 horas por dia com patrulhamento em motocicletas, deixou de operar em 2015. As 18 motocicletas que serão utilizadas pelo Garra já estão na sede da GCM.\nA retomada do Garra é uma promessa do prefeito Sandro Mabel (UB) desde o período de transição da gestão anterior. Conforme apurado pelo jornal, as motocicletas serão distribuídas entre quatro equipes, cada uma com quatro agentes e três motos, enquanto duas motocicletas vão ficar para revezamento. O serviço começará após a conclusão do curso de adaptação e nivelamento dos agentes. Por isso, os veículos não foram apresentados junto às novas motolâncias e aos demais veículos da Prefeitura na sexta-feira (28).