O prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) sancionou a lei nº 3.280, que institui a semana e dia municipal do Legendários em Palmas. A celebração será sempre na terceira semana do mês de setembro, e o dia será comemorado em 19 de setembro.
Com a nova lei, o Dia do Legendários passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Palmas. A publicação foi feita no Diário Oficial do Muinicípio do dia 15 de outubro de 2025.
O projeto de lei foi criado pelo vereador Walter Viana (PRD). No documento, o parlamentar justifica a criação da data em Palmas como uma forma de valorizar o Movimento Legendários na capital tocantinense.
Estaremos reconhecendo e valorizando um movimento de impacto internacional que tem contribuído para a formação de lideranças masculinas comprometidas com o bem comum".