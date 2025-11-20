A Motiva (ex-CCR), empresa de infraestrutura de mobilidade, vendeu o aeroporto de Goiânia para a Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V., uma subsidiária do Grupo Aeroportuário del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR), que opera nove aeroportos no México e outros sete na América Latina. Até a conclusão da transação, a Motiva continua na administração do terminal e garante que nada muda para os usuários e passageiros dos terminais.\nA Motiva vendeu 100% de sua plataforma de 20 aeroportos, sendo 17 no Brasil, entre eles o de Goiânia. Os outros três estão em países da América Latina. O valor total da transação é de R$ 11,5 bilhões, sendo R$ 5 bilhões em equity pelas participações acionárias da Companhia nos ativos aeroportuários, e R$ 6,5 bilhões em dívidas líquidas.\nBalanço\nA Motiva informa que, desde março de 2022, já investiu cerca de R$ 65 milhões em obras de infraestrutura no Aeroporto Santa Genoveva, com foco na segurança operacional e na melhoria da experiência dos passageiros. De acordo com a empresa, o aeroporto vem registrando recordes de movimentação de passageiros e recebeu, recentemente o 1º Terminal de Cargas 100% refrigerado no Brasil.